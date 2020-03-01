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القوات التركية تستهدف مقر القيادة الروسية في ريف منبج

الأحد 01/مارس/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الأحد، القوات التركية تستهدف مقر القيادة الروسية في ريف منبج شمال سوريا.

جددت تركيا عدوانها على سوريا، الأحد، وقصفت بطائرات مسيرة تركية أهدافا بمحيط سراقب، وريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن سقوط ضحايا حتى الآن. 

وقصفت المدفعية التركية كذلك مواقع قوات للجيش السوري في ريف سراقب وجبل الزاوية.

وجاء العدوان التركي على حلب وإدلب بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي لانسحاب القوات السورية من أرياف حلب وإدلب وحماة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليقا لطائرات حربية تركية في أجواء المنطقة الحدودية شمال محافظتي إدلب وحلب.

وأكد المرصد أن قوات الجيش السوري سيطرت على قرية سفوهن بجبل الزاوية وقرية قليدين بسهل الغاب بعد ساعات من سيطرة المليشيات الإرهابية عليها.

وكان الصراع بين سوريا وتركيا تفاقم، بعد مقتل 36 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمحافظة إدلب قبل يومين، بحسب ما أعلن النظام التركي.

وفي المقابل كشف جنود أتراك عن أن هجوم إدلب أسفر عن مقتل أكثر من 200، وليس كما يروج له نظام أردوغان. 

والجمعة، قال حزب الشعب الجمهوري إن "تجاهل الأجهزة التنفيذية التركية لتحذيرات وتعليقات الأحزاب السياسية المختلفة والخبراء لعب دورا كبيرا في زيادة خسائرنا بإدلب السورية". 

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