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واشنطن: سنجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع

الأحد 01/مارس/2020 - 05:18 م
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مايك بنس
مايك بنس
الفجر
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الولايات المتحدة امريكية ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 6 أسابيع.

وأقر ترامب أمس السبت، أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عقب الإعلان عن وفاة مصاب بكورونا في ولاية واشنطن، بأن الوضع خطير جدا، مشيرا إلى أن 22 شخصا أصيبوا بالفيروس داخل الولايات المتحدة، بمن فيهم الضحية، ولا يزال أربعة منهم في حالة خطرة، ومن المرجح وقوع إصابات جديدة.

ودعا ترامب الأمريكيين إلى عدم تغيير جداول أعمالهم الروتينية، مشددا على أن الدولة على أعلى مستوى من الاستعداد للتعامل مع تفشي الفيروس و"ليس هناك أي داع للذعر".

وتابع: "تتحدثون الآن عن 22 مصابا في عموم أراضي البلاد الهائلة، وأعتقد أننا سنكون في حالة جيدة جدا".

وأعرب عن ثقته بقدرة الأمريكيين على التعافي في حال إصابتهم بالفيروس، مؤكدا أنه ينوي لقاء ممثلين عن شركات إنتاج الأدوية في البيت الأبيض غدا الاثنين لبحث جهود تطوير لقاح ضد الفيروس.

وأكد الرئيس أنه يدرس امكانية فرض قيود إضافية لمنع تفشي كورونا في الولايات المتحدة، بما في ذلك إغلاق الحدود مع جميع الدول الأخرى وبالدرجة الأولى المكسيك.

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مايك بنس لقاح كورونا الولايات المتحدة الرى اختبارات

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