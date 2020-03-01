تركيا تتدخل في مأزق بسبب إدلب السورية (فيديو)





سقط عشرات القتلى من جانب الجيش التركي، جراء هجوم للجيش السوري على المواقع العسكرية التركية في مدينة إدلب.





ومع التوعد السوري بالمزيد بسبب دعم تركيا للإرهابيين، سارعت أنقرة لطلب المساعدة من حلف الناتو، ودعت لإنشاء منطقة حظر طيران على الحدود السورية التركية بعد أن أدارت روسيا وجهها عن تركيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





فبحسب "دويتشه فيله"، لم يعد حزب الناتو بأكثر من التضامن مع تركيا دون اتخاذ أي تدابير ملموسة من أي نوع، بسبب الشك في موقف تركيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث لجأت أنقرة إلى موسكو لشراء منظومة صواريخ S-400 الروسية رغم تحذيرات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.





وهذا أفقد تركيا ثقة الاتحاد الأوروبي؛ لتبقى وحيدة في إدلب مع دعم روسيا للجيش السوري في حربه لتطهير البلاد من الإرهاب، وغضب المعارضة الداخلية من الزج بالجيش التركي في الأزمة السورية وسقوط عشرات الجنود بنيران الجيش السوري، كيف ستخرج تركيا من الأزمة في سوريا؟.



