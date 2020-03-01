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مصرع عامل أسفل عجلات قطار "الإسماعيلية -الزقازيق"

الأحد 01/مارس/2020 - 04:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار "الإسماعيلية_ الزقازيق" بمنطقة محطة القصاصين، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع المدعو، "نور الدين بدر الدين محمود"، 36 عامًا، عامل مقيم مركز دشنا محافظة قنا، أسفل عجلات قطار "الإسماعيلية -الزقازيق"، بمنطقة محطة القصاصين، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

على الفور انتقل العقيد خالد حبيب رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة القصاصين، والنقيب أحمد هنداوي معاون مباحث المركز، وتبين أن أثناء عبور المتوفي شريط السكة الحديد اصطدم بالقطار، ما أدى إلى مصرعه، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تم نقل الجثه لثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
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الكلمات المفتاحية

مصرع مستشفي قطار الإسماعيلية

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