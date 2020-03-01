Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطر تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

الأحد 01/مارس/2020 - 03:40 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
Advertisements

أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الأحد، عن إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 3 حالات، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل.

وسجلت قطر أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

هذا وقالت مدير إدارة البرامج الصحية بمنطمة الصحة العالمية رنا حجة: إنهم "مسئولون عن توزيع كافة الإرشادات على الدول لترفع قدراتها على مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى".

ولفتت "حجة"، إلى أن كل دولة يجب أن يكون لديها خطة وطنية لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يجب أن هناك هناك آلية مجهزة للعزل، ومستشفيات جاهزة لاستقبال الحالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا قطر فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قائد واتفورد يكشف عن نقطة ضعف ليفربول

منذ ساعتين

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 10 ساعات

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس كورونا

عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس "كورونا"

إيطاليا تعلن تسجيل سابع حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الصحة العمانية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

"البحرين" تؤكد: جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

12:51 م

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status