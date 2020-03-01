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مجازاة مسئولين سابقين بالنقل العام لاستلامهم "معجون فاسد"

الأحد 01/مارس/2020 - 03:52 م
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مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين وموظفين بالنقل العام، باستلام أصناف معجون أبيض وأحمر، برغم وجود عيب وبائي بها.

وتضمن الحكم مجازاة رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام سابقًا، وملاحظ بورش الكهرباء بترام بورسعيد سابقًا، وفني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة سابقًا، بغرامة تعادل مثلي أجرهم.

كما خصمت أجر 30 يوما من راتب مدير عام الورش بترام بورسعيد، ومدير إدارة المحطات بالترام، وفني بموقف مترو مصر الجديدة.

وانقضت الدعوى التأديبية للمحال السابع بصفته مدير عام الورش بمترو مصر الجديدة سابقًا بوفاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول وحتى السادس، في عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١، أنهم قبلوا أصناف المعجون الأبيض والأحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائي بها، ما ألحق ضررا ماليا بالهيئة، تمثل في قيمة العبوات التالفة التي تم فتحها.

ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة، وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ قيمتها 351 ألفا و512 جنيها. 

وقام السابع بالموافقة على طلب شراء عدد 150 عبوة معجون أبيض وعدد 150 عبوة معجون أحمر من دون احتياج فعلي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وذلك خلال عامي 2008-2009.
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الكلمات المفتاحية

هيئة النقل العام معجون فاسد مستوى الإدارة العليا مجلس الدولة النقل العام القضاء الإداري

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