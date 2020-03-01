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'الأعلى للإعلام' يستدعي خالد أبوبكر

الأحد 01/مارس/2020 - 02:41 م
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الإعلامي خالد أبوبكر
الإعلامي خالد أبوبكر
ميسون أبو الحسن
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طلبت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء خالد أبوبكر المذيع بقناة "ON E"؛ للاستماع إلى رده بشأن شكوى مقدمة ضده من النائب جلال عوارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة جمال شوقي، اليوم، لمناقشة عدد من الشكاوى.

واتهم عوارة في شكواه، مذيع أون بالتهكم عليه والسخرية منه، ومخالفة القوانين والقواعد المهنية على خلفية أزمة الكتب المخالفة التي ناقشها مجلس النواب، ومن المنتظر أن يمثل أبوبكر في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.
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