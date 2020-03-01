افتتاح معرض "دسوق للكتاب" بكفرالشيخ لمدة 10 أيام (صور)

أعلن اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، اليوم الأحد، افتتاح معرض دسوق السابع للكتاب والذي يبدأ فعالياته ولمدة عشرة أيام في دورته السابعة بعد نجاح خلال الأعوام الستة الماضية والتي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.





من ناحيته، أكد الدكتور أحمد بهي، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن يتم المشاركة بالمعرض ما يقرب من 30 دار نشر يضم 30 ألف كتاب ويقدم 22 فعالية ثقافية وفنية، تبدأ مع الافتتاح وتستمر حتى نهاية المعرض.





ويشارك بالمعرض الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب، المركز القومي للترجمة، كيان للنشر، ماس للنشر، نبراس، الرصيد الأجنبي، ابتكار وإبداع، أنس ابن مالك، صندوق العاملين بالمدينة، الخدمة الروحينة، سنابل، الرسم بالكلمات، إبداع، العلم والإيمان.

كما أنه تم التنسيق الكامل مع نواب رئيس المدينة، إدارة العلاقات العامة ومركز الإعلام وإدارة الأمن بالوحدة بإزالة أي معوقات تخص المعرض وتم تجهيز أماكن الإقامة للعاملين المعرض.





ووجه اللواء خالد حسن، بعض التكليفات للتنفيذيين بتوفير الدعم اللازم من أجل نحاج المعرض وإزالة جميع المعوقات.