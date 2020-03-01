محافظ قنا: المواطن يقدر ويثمن مجهودات الدولة المصرية



وتابع المحافظ، أن المواطن القنائي يعطي شحنة إيجابية، تجعل المسؤول يبذل مزيد ومزيد من الجهد، حتى يتم تحقيق وتوفير كل المتطلبات التي ينشدها المواطن.



وأشار إلى أن المحافظة تحتفل حاليًا بعيدها القومي، نظرًا لما مثله إقليم جنوب الصعيد من خطر وتهديد للحملة الفرنسية، وعندما أرادت الحملة الدخول لمحافظات الصعيد، وحال توغلهم فيها، تمكن أبناء قرية البارود القنائية بالعمل على إحباط زحفهم وتقدمهم وتمكنوا من تدمير الاسطول الفرنسي.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المواطن القنائي يحتفظ بشهامة المصري الأصيل، وتجده يحافظ على العادات التقاليد، خاصة وأنه يقدر ويثمن مجهودات الدولة المصرية، وما يتم صنعه على أراضي محافظة قنا.