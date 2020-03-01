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"الإحصاء": ارتفاع إنتاج البترول والغاز إلى 7 ملايين و175 ألف طن

الأحد 01/مارس/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
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رصدت بيانات حكومية، ارتفاع إجمالي الإنتاج وتراجع الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في ديسمبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، حيث أظهرت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الإنتاج في ديسمبر الماضي سجل نحو 7 ملايين و175 ألف طن، مقابل 7 ملايين و36 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو139 ألف طن.


وبينت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز، أن زيادة الإنتاج صاحبه تراجع بالاستهلاك خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 6 ملايين و66 ألف طن، مقابل 6 ملايين و301 ألف طن، بتراجع بلغ نحو 235 ألف طن.


وتناولت البيانات، ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 4 ملايين و453 ألف طن، مقابل 4 ملايين و178 ألف طن، بفارق تراجع بلغ نحو 275 ألف طن، بينما سجل انتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال ديسمبر الماضي نحو مليوني و722 ألف طن، مقابل مليوني و858 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق له 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 136 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة أظهرت تراجع معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 3 ملايين و950 ألف طن، مقارنة بـ4 ملايين و159 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 209 ألف طن.



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