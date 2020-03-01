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المجلس الأعلى للثقافة يطلق ملتقى المرأة والتراث الشعبي بالتعاون مع وجامعة المنصورة 3 مارس

الأحد 01/مارس/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع كلٍّ من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور محمد غنيم المنسق العام للملتقى، فعاليات الدورة الثانية من الملتقى العربي "الثقافة الشعبية.. رؤى وتحولات" تحت عنوان: "المرأة والتراث الشعبي العربي"، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس 2020. 

وتبدأ فعاليات الافتتاح في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتستأنف الفعاليات بعد الافتتاح على مدار يوم الثلاثاء بدار الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة، ثم تنتقل الفعاليات اعتبارًا من اليوم الثاني للملتقى "الأربعاء 4 مارس، والخميس 5 مارس 2020 إلى كلية الآداب جامعة المنصورة.

ويشارك في الملتقى 75 باحثًا ومتخصصًا في التراث الشعبي من 16 دولة (الأردن، البحرين، تشاد، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب).

ويناقش المشاركون في الملتقى عددًا من المحاور الرئيسة من بينها:

1- الجذور والإطار التاريخي للخطاب النسوي العربي.
2- الحداثة وما بعدها في تحليل خطاب المرأة في الثقافة الشعبية العربية.
3- الهوية العربية للمرأة والتحولات في ضوء العادات والتقاليد.
4- الثقافة الشعبية العربية وعناصر التراث الشعبي.
5- الثقافة الشعبية العربية والقيم الإنسانية.
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