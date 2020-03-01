قائد واتفورد يكشف عن نقطة ضعف ليفربول

توقف قطار ليفربول بالأمس في ملعب "فيكاردج رود" بالهزيمة بثلاثية دون رد ضد واتفورد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتسببت هزيمة الفريق بالأمس لتوقف سلسلة اللاهزيمة لفريق يورجن كلوب، والتي امتدت لـ44 مباراة متتالية، بالإضافة لتبخر الآمال في الحصول على الدوري الذهبي.





وكشف قائد واتفورد ومهاجمه تروي ديني، السبب وراء فوز فريقه الكاسح على متصدر الدوري الإنجليزي.





وقال ديني لشبكة سكاي سبورتس: "فان دايك من أفضل المدافعين في العالم، بالنسبة لي هو أحد أفضل 5 مدافعين في العالم حالياً.. في وجود فان دايك، كان لنا أن نتحول للحلقة الأضعف - ديان لوفرين - وهو ما قد حدث".





وتابع: "تعمدت الذهاب له في المباراة، وبالفعل تجاوزته في لقطة الهدف الأول".





وكان الكرواتي الدولي قد شارك في المباراة للمرة الأولى منذ وقت بعيد، عقب إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.



