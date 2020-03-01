حقيقة إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا

كشفت وكالة رويترز، اليوم الأحد، حقيقة إصابة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، بفيروس "كورونا".

وبحسب الوكالة الأمريكية، ظهر البابا فرانسيس الأول، 83 عاما، للمرة الأولى أمام الآلاف من الناس منذ مرضه وظهور شائعات إصابته بكورونا، مخاطبا الآلاف من الناس في ميدان القديس بطرس في رسالته الأسبوعية.

وكشفت تقارير، أن بابا الفاتيكان قد غاب عن الظهور أمام العامة منذ 4 أيام، بسبب ما وصفه الفاتيكان بأنه "مرض بسيط".

وأشارت التقارير، إلى أن بابا الفاتيكان جاء بعد مواساته ولقائه عدد من مصابي "كورونا"، وظهر بعدها عليه علامات التعب الشديد حيث كان يسعل ويعطس باستمرار.

كما رفض المتحدث باسم الفاتيكان حينها التعليق عما إذا كان البابا فرانسيس الأول قد خضع لاختبار "كورونا" من عدمه.

وشهدت إيطاليا، أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 1100 حالة مؤكدة منذ 20 فبراير، ومات بسببها 29 شخصًا على الأقل، بحسب وكالة سبوتنيك.