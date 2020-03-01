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تأجيل إعادة محاكمة متهم في "مذبحة كرداسة"

الأحد 01/مارس/2020 - 02:18 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الاحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة  إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".. لجلسة 6 أبريل المقبل للأطلاع  

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي. 

وجهت النيابة العامة للمتهم واخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى  القسم، والسرقة. 

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محاكمات كرداسة حوادث أخبار مصر

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