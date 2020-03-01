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تكريم الفائزين في مسابقة الأزهر الثقافية بمجمع البحوث الإسلامية

الأحد 01/مارس/2020 - 02:16 م
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المسابقة
المسابقة
محمود الجلاد
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نظم مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية، اليوم الأحد، حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة الأزهر الشريف الثقافية (عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ).

وأقيمت المسابقة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في كتابي: (دليل الحج والعمرة) و(دليل المضحي)، وشارك فيها الجمهور العام، حيث تم تكريم الفائزين اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وتأتي المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، والفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

وتهدف المسابقات إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث شهدت تلك المسابقة إقبالا كبيرا من جانب الجمهور.
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الكلمات المفتاحية

مسابقة ثقافية مسابقة الأزهر مسابقة الأزهر الشريف

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