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النائب البطريركي: الصوم هو الاستعداد الحقيقي لاستقبال أفراح القيامة

الأحد 01/مارس/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكة صوم الأربعيني غدا الإثنين، ويحتفل الأقباط اليوم "بأحد الرفاع"، تحضيرا لبدء الصيام الكبير.

ووجه الأنبا باخوم النائب البطريركى للايبارشية، رسالة لبدء الصوم المقدس وجاء فيها:
أن الصوم يقودنا إلى الاستعداد الحقيقى لإستقبال أفراح القبامة، ولنصلي جميعًا من اجل غبطة البطريرك لانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقفة، وراعي الايبارشية، ولكل من يعمل في حقل الكنيسة، ولكل شخص في ايبارشيتنا.. الرب يحفظنا في سلامه ويجعل منا بيت سكناه. 

ويختتم صوم الاربعينى، في ليلة سبت النور، ليحتفي الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.

حيث يمتنع الأقباط خلال الصوم الكبير عن تناول المنتجات الحيوانية والألبان ليكتفوا بالأكلات النباتية، ومسموح بتناول الأسماك أيضا خلال الصوم.
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النائب البطريركي الصوم اقباط أخبار مصر

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