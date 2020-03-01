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البابا في أول ظهور علني بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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ظهر البابا فرانسيس أول ظهور علني له منذ أربعة أيام بعد ما وصفه الفاتيكان بأنه "توهج بسيط" أجبره على إلغاء بعض الجماهير والأنشطة.

وظهر الزعيم الكاثوليكي البالغ من العمر 83 عامًا عند نافذة قصر الرسول في الفاتيكان لمخاطبة الآلاف من الناس في ميدان القديس بطرس في رسالته الأسبوعية ظهر، اليوم الأحد وباركته. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان هذا أول ظهور علني له منذ قداس يوم الأربعاء الرماد في روما، حيث شوهد خلاله يسعل ويعطس.

ولم يحدد الفاتيكان ما كان فرانسيس المريض، ومع ذلك، وسط مخاوف في ايطاليا من تفشي فيروس كورونا، نفى المتحدث ماتيو برونى يوم الجمعة التكهنات بأن البابا لم يكن على ما يرام.

وأضاف "لا يوجد دليل من شأنه أن يؤدي إلى تشخيص أي شيء سوى التشوش المعتدل".

وتعاني إيطاليا من أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 1100 حالة مؤكدة منذ 20 فبراير، وقد مات 29 شخصًا على الأقل.

ويفتقد فرانسيس جزءًا من رئة واحدة، تمت إزالته عندما كان في أوائل العشرينات من عمره في مسقط رأسه بوينس آيرس بعد مرض.

وبعد ظهر اليوم الأحد، كان من المقرر أن يسافر هو ومسؤولون كبار في الفاتيكان إلى مقر للكنيسة جنوب روما في عطلة صامتة تدوم أسبوعًا كاملًا في أسبوع الصوم.


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كورونا ايطاليا البابا فرانسيس إصابة البابا فرنسيس

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