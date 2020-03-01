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فيسبوك تطلق ميزة جديدة تتيح تحويل الصور ثنائية الأبعاد 2D إلى ثلاثية الأبعاد 3D

الأحد 01/مارس/2020 - 01:02 م
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بوابة الفجر
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أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل أي صورة ثنائية الأبعاد إلى صورة ثلاثية الأبعاد بغض النظر عن نوع الكاميرا وتوافر الوضع الرأسي "البورتريهعلى الهاتف، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه تم الكشف عن هذه الميزة لأول مرة في أكتوبر 2018، وكانت الميزة متوفرة فقط على الهواتف التي تمتلك كاميرتين فأكثر، التي يمكنها التصوير بوضع "البورتريه"، ولكن الآن، بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن تحويل أي صورة ثنائية الأبعاد عادية إلى صورة ثلاثية الأبعاد حتى إذا كان الهاتف يحتوي على كاميرا واحدة ويفتقر إلى ميزة "البورتريه".

وفقًا لفيسبوك، يستخدم النظام الجديد الذي يعمل بنظام AI التعلم الآلي لاستنتاج بنية ثلاثية الأبعاد لأي صورة، ويتضمن النظام استخدام شبكة عصبية مدربة "لتقدير المسافة من الكاميرا لكل بكسل".

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذه التقنية، حيث استخدمت شركة Google تقنية مماثلة مع هواتف Pixel، لكن أداة فيسبوك ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدم إنشاء صور ثلاثية الأبعاد من كل شيء بدءًا من الصور الشخصية الحديثة وحتى اللقطات "القديمة" المخزنة على هواتفهم.

قالت الشركة إن الأداة ثلاثية الأبعاد متاحة لأي شخص لديه جهاز iPhone 7 أو أي جهاز أندرويد متوسط ​​أو أحدث. 

الميزة يتم طرحها الآن لتطبيق فيسبوك، على الرغم من أن الشركة لم تذكر قائمة الأجهزة المتوافقة.

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