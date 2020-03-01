جينا سليم تواصل تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية"





وتجسد جينا-خلال العمل- دور "نهلة" طبيبة الخاصة ل ياسمين صبري، ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.





وعقدت جينا -خلال الفترة الماضية- عددا من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل، والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال؛ للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية.





‎مسلسل "فرصة ثانية"هو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد وأيتن عامر ودياب وهبة عبدالغني، وعمرو الشناوي، وسارة الشامي، ومحمود البزواي، وأحمد الشامي، ومحمد جمعة، ونهال عنبر، وأحمد النجار.

تواصل الفنانة جينا سليم تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية" ، في مشاهد تجمعها مع الفنانة ياسمين صبري وباقي أبطال العمل.