Advertisements
Advertisements
Advertisements

جينا سليم تواصل تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية"

الأحد 01/مارس/2020 - 01:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
تواصل الفنانة جينا سليم تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية" ، في مشاهد تجمعها مع الفنانة ياسمين صبري وباقي أبطال العمل.

وتجسد جينا-خلال العمل- دور "نهلة" طبيبة الخاصة ل ياسمين صبري، ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وعقدت جينا -خلال الفترة الماضية- عددا من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل، والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال؛ للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية.

‎مسلسل "فرصة ثانية"هو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد وأيتن عامر ودياب وهبة عبدالغني، وعمرو الشناوي، وسارة الشامي، ومحمود البزواي، وأحمد الشامي، ومحمد جمعة، ونهال عنبر، وأحمد النجار.
Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يهزم برشلونة 2-1 في حضور ماتيو لاهوز

منذ 43 دقيقة

ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

منذ 38 دقيقة

احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 20 ساعة

مديرة البرنامج الأفريقي بـ"الأهرام" تكشف مفاجآت صادمة عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 7 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

11:47 ص

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status