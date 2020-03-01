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عاجل.. انتحار فتاة بمحطة مترو الدمرداش

الأحد 01/مارس/2020 - 01:03 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدمت فتاة في العشرينات من عمرها، على الانتحار أسفل عجلات مترو محطة الدمرداش، اليوم الأحد، الساعة 11:30 صباحًا.

وقال شهود عيان لـ"الفجر": إن الإسعاف حضرت سريعًا لنقل الفتاة، مؤكدين أنها كانت على قيد الحياة حينها.

كان شاب في العشرينات من العمر أيضًا، قفز من شرفة شقته بالطابق التاسع في شارع فيصل الرئيسي بالجيزة، يوم الخميس الماضي.

وأفاد الشهود بانتقال أجهزة الأمن وفريق من نيابة جنوب الجيزة لمباشرة التحقيقات وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.
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