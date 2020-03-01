شاهد.. آثار حريق ونفوق مواشي "كوم حمادة" بالبحيرة

شهدت قرية منشأة مهنا التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اندلاع عدد من الحرائق بسبب نشاط الرياح، أدى ذلك إلى نفوق عدد كبير من المواشي والطيور وإصابات بشرية محدودة.





ويناشد أهالي القرية، اللواء هشام امنه محافظ البحيرة للوقوف بجانبهم وصرف التعويضات اللازمة لهم، واتخاذ اجراءات عاجلة لتخصيص نقطة مطافئ قريبة منهم، قائلين: لم تستطع سيارات المطافئ الوصول في وقت كافٍ ما ادي الي امتداد الحريق الي الشارع بأكمله وقضى علي جميع المواشي والطيور وإصابة بعض السكان بحروق بسيطة.





كانت قوات الحماية المدنية في البحيرة، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بعدد من المنازل في أرض زراعية بقرية منشأة مهنا بكوم حمادة.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقى بلاغ من مركز شرطة كوم حمادة، باندلاع حريق في عدد من المنازل بقرية مهنا.



