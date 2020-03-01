Advertisements
Advertisements
Advertisements

أجدع واحد.. شيماء سيف تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

الأحد 01/مارس/2020 - 12:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة تهنئة للفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيماء صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا، وعلقت على الصورة قائلة :"كل سنة وانت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنة يا أحلى وأجدع واحد فى الدنيا".

وعلى صعيد آخر، شاركت شيماء سيف في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة 18"والمسلسل شارك في بطولته حسن الرداد،هيدي كرم،محمود البزاوي،سلوي محمد علي،والمسلسل من تأليف محمد أبو السعد،خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين ،إخراج مصطفى فكري.

والجدير بالذكر أن شيماء تشارك أيضًا في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝأحمد الجندي،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة كريم عبدالعزيز،دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد،غادة عادل، محمد ثروت.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مديرة البرنامج الأفريقي بـ"الأهرام" تكشف مفاجآت صادمة عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال

منذ ساعتين و 8 دقيقة

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يهزم برشلونة 2-1 في حضور ماتيو لاهوز

منذ 41 دقيقة

احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:47 ص

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

12:47 م

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status