أجدع واحد.. شيماء سيف تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة تهنئة للفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت شيماء صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا، وعلقت على الصورة قائلة :"كل سنة وانت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنة يا أحلى وأجدع واحد فى الدنيا".



وعلى صعيد آخر، شاركت شيماء سيف في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة 18"والمسلسل شارك في بطولته حسن الرداد،هيدي كرم،محمود البزاوي،سلوي محمد علي،والمسلسل من تأليف محمد أبو السعد،خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين ،إخراج مصطفى فكري.



والجدير بالذكر أن شيماء تشارك أيضًا في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝأحمد الجندي،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة كريم عبدالعزيز،دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد،غادة عادل، محمد ثروت.



