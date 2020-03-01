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عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

الأحد 01/مارس/2020 - 12:51 م
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مبارك
مبارك
هدير حمزة
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تقدم الدكتور حسين عبد الله المطعني، المحامي، اليوم الأحد، بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للحكم المحلي، لإعادة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى محطة مترو الأنفاق والمنشآت والميادين التي تمت إزالة اسمه من عليها عقب أحداث 25 يناير.

وقال "المطعني": إن عودة محطة مبارك مطلب شعبي واضعه أمام رجالات القضاء حتى يحكم التاريخ، وحتى نبرء أنفسنا أمام الله ولتعلو راية التسامح وليكن هذا شعارنا في هذه الحقبة من الزمن، وتكون رسالة حضارية للعالم أجمع لأننا نحن مصدر الحضارة والتسامح.

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وفاه مبارك مبارك دعوى قضائية الأمور المستعجلة

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