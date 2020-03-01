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ريال مدريد يهزم برشلونة 2-1 في حضور ماتيو لاهوز

الأحد 01/مارس/2020 - 12:42 م
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ماتيو لاهوز
ماتيو لاهوز
أحمد عصام
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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم ماتيو لاهوز وذلك بعد إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ أيام تعيينه لإدارة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتعد هذه هي المباراة الخامسة بين فريقي برشلونة وريال التي سيخوضها لاهوز، حيث أدار 4 كلاسيكو من قبل، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين الفريقين.

بينما يملك ريال مدريد الأفضلية مع لاهوز، حيث حقق الفوز خلال مواجهتين، وانتصر البارسا في مباراة واحدة.

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ماتيو لاهوز كيكي سيتين ريال مدريد برشلونة

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