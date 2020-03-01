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أسعار الدواجن اليوم السبت 1-3-2020 في السوق المحلي

الأحد 01/مارس/2020 - 12:42 م
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 1-3 2020 حالة من الاستقرار في السوق المحلى، وبذلك تواصل الاسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 27 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31- 33 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرًا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.
 
وسجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.

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