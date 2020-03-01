أسعار الدواجن اليوم السبت 1-3-2020 في السوق المحلي









استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 1-3 2020 حالة من الاستقرار في السوق المحلى، وبذلك تواصل الاسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 27 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31- 33 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرًا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.

وسجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.



