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ماذا قالت نادية الجندي لـ أحمد السقا في عيد ميلاده؟

الأحد 01/مارس/2020 - 12:39 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نادية الجندي على تهنئة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نادية صورة للفنان أحمد السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير،وعلقت على الصورة قائلة :"الصديق والفنان الجميل المحترم أحمد السقا أتمنالك كل السعادة والنجاح والتوفيق فى كل حياتك الشخصية والعملية،وكل سنة وانت طيب وعقبال ١٠٠ سنة".


وفي سياق آخر، تخوض الفنانة نادية الجندي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نساء من ذهب "، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد،سهر الصايغ،هالة فاخر، سميحة أيوب، ومجموعة مميزة من النجوم.


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