القوى العاملة إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج





وأضاف: أن الشركتين التي تم رفع إيقافهما هما: شركة "أصدقاؤ الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1212، وشركة "المحور" ترخيص رقم 897 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.



وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.





قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين، وذلك لزوال أسباب الوقف.وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1161، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم 1162، وشركة "يونس" ترخيص رقم 1008، "الأماني سابقا" ترخيص رقم 604 شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.