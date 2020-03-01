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"الإسكان": غلق وتشميع 6 وحدات سكنية لمخالفة الغرض من التخصيص

الأحد 01/مارس/2020 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
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صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية ونطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم غلق وتشميع 6 وحدات سكنية بمشروع "دار مصر" بالقرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، لمخالفة الغرض من تخصيص تلك الوحدات بتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى، عقب قيام أصحاب تلك الوحدات باستلامها حديثاً. 


وقال المهندس جمال طلعت: يهيب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بسكان المدينة، ضرورة الحفاظ على الطابع الخاص للمدينة، والالتزام بالأغراض المخصصة لها الوحدات، وفى حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الوحدات المخالفة واستردادها من قِبل جهاز المدينة، فضلاً عن تعرض القائم بالمخالفة للمساءلة القانونية.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع، تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، ورئيس الحى،  وبـتأمين من شرطة التعمير، كما أن مشروع دار مصر بالقرنفل ما زال فى مرحلة التسليم لباقى المستفيدين.

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