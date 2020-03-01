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افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظم قطاع شئون البيئه بكلية البنات بجامعة عين شمس، معرضا خيريا للملابس، بحضور كلا من: الدكتور رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.
  
وقالت الدكتور رقيه شلبي عميد الكلية، إن المعرض تضمن ملابس ومستلزمات طلابية وشنط وأحذية، كما يشتمل المعرض على طبق الخير يحتوي فاكهة ومخبوزات صحية، وصابون مصنع يدويا من الطالبات في ورشة تصنيع الصابون التي عقدت في الكلية. 

وتابعت: كل المنتجات بأسعار رمزية لاقت إقبالا كبيرا من الطالبات، وسيوجه العائد من المعرض للطلاب الغير قادرين على دفع مصرفات الكليه.
افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس
افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس
افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس
افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس
افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس
افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس
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الكلمات المفتاحية

كلية البنات عين شمس جامعة عين شمس بوابة الفجر الفجر

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