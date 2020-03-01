افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون البيئه بكلية البنات بجامعة عين شمس، معرضا خيريا للملابس، بحضور كلا من: الدكتور رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

وقالت الدكتور رقيه شلبي عميد الكلية، إن المعرض تضمن ملابس ومستلزمات طلابية وشنط وأحذية، كما يشتمل المعرض على طبق الخير يحتوي فاكهة ومخبوزات صحية، وصابون مصنع يدويا من الطالبات في ورشة تصنيع الصابون التي عقدت في الكلية.



