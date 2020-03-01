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"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي

الأحد 01/مارس/2020 - 11:14 ص
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الحفل
الحفل
أية حمروشي
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احتفلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، بتخريج دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ من طلاب برنامج التصميم الدوائي (الساعات المعتمدة).

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة مها فاروق عبدالغني، عميدة الكلية، وبحضور الدكتور محمود عبد المجيد، رئيس مجلس ادارة هيئة البحوث والمستحضرات الحيوية، وكيل الكلية السابق لشئون الطلبة.

والدكتورة أماني أسامة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد أبو شنب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مبروك، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد أبو زيد منسق البرنامج، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة.

وأعربت الدكتورة مها فاروق عبدالغني، عميدة كلية الصيدلة، عن سعادتها بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أبناء كلية الصيدلة دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩. 

وقالت: إن كلية صيدلة عين شمس التي نفخر بانتمائنا لها لما لها من مكانة مرموقة بفضل مجهود ومثابرة أساتذة وباحثين وعلماء أجلاء وصيادلة من أبنائها أثبتوا جدارة ونجاح في كل مكان كما تمنت دوام التوفيق والتفوق للطلاب مع بدء حياتهم العملية والنجاح المتكامل وتحقيق كل أهدافهم وطموحاتهم في مشوار الحياة.

وأضافت أن هذه الأهداف السامية تجعل لهم التميز والتي نجتهد من أجلها وتقبل تحديات الحياة ومن هذا التحدي تأتي القوة؛ مطالبة الطلاب بأن يكونوا نموذجا إيجابيا، ولا يتوقفوا عن اكتساب العلم والمعرفة.
"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي
"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي
"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي
"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي
"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي
"صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة لبرنامج التصميم الدوائي
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كلية الصيدلة صيدلة عين شمس جامعة عين شمس

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