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باولو مالديني وبوبان في طريقهما للرحيل عن ميلان

الأحد 01/مارس/2020 - 11:07 ص
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مالديني
مالديني
عبد القادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم أن ثنائي ميلان باولو مالديني وزفونمير بوبان أصبحا على وشك الرحيل عن إدارة الفريق بنهاية الموسم الجاري.

 

ووفقاً لما ورد عن صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن خلافات مع إدارة الفريق بقيادة "مجموعة إيليوت" أدت لاقتراب رحيل الثنائي بنهاية الموسم.

 

ووجه بوبان انتقادات لاذعة لإدارة الروسونيري خلال مقابلة صحفية، بشأن نية النادي تعيين مديراً فنياً جديداً، يقود الفريق خلال الموسم المقبل.

 

ووصف بوبان الخطوة، بأنها "عودة خطوات للوراء" في ظل الأنباء المتواردة حول رغبة ميلان في تعييين الإلماني رالف رانجيك لقيادة الميلان مطلع الموسم المقبل، خلفاٌ لستيفانو بيولي مدرب الفريق الحالي.

 

وأضافت التقارير، أن بوبان أبدى إعتراضه على فكرة تعيين رانجيك، حيث زعم أن مجموعة إيليوت لم تقم بإستشارة بوبان أو مالديني حول القرار.

 

ويرأس الألماني مجموعة "ريد بول" الرياضية، التي تشرف على فريقي لايبزج الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي.

 

وتطمح إدارة ميلان في وضع مشروع طويل الأمد يقوده رانجيك فنياً ورياضياً، لإعادة الفريق لسابق عهده المحلي والأوروبي.

 

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، وتأجلت مواجهته اليوم مع جنوى في الجولة 26 بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

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الكلمات المفتاحية

ميلان بوبان باولو مالديني اخبار الرياضة

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