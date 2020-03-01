قائد عسكري سابق يطمئن المصريين على طنطاوي: هنصلي الجمعة سوا

عقب اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على انتشار شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدا أنه في منزله وبصحة جيدة، ولا صحة لما تردد عن وفاته، موضحا أنه تواصل معه شخصيا واتفقا على أداء صلاة الجمعة القادمة معًا.





وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن طنطاوي لم يحضر جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بسبب إصابته بخشونة في الركبة، معقبا: "الخشونة بتعمل صعوبة في الحركة ومحضرش حتى لا يظهر شيىء في حركته، وخاصة وأنه كان شخصا رياضيا".



