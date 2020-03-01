السيطرة على حريق شب داخل أحد المحلات في البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل أحد المحلات بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، قبل وقوع أي خسائر بشرية.





البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل أحد المحلات بمركز البدرشين جنوب المحافظة.





على الفور دفع مدير الحماية المدنية في الجيزة، بقوات مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.



