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جربي خلطات المايونيز لترطيب شعرك في الشتاء

الأحد 01/مارس/2020 - 09:44 ص
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خلطة المايونيز
خلطة المايونيز
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يحتوي المايونيز علىىالكثير من الفوائد التي يحتاجها الشعر، ولتحضير خلطات المايونيز لترطيب شعرك في الشتاء اتبعي التالي:

خلطة المايونيز والزبادي
- ملعقة كبيرة مايونيز
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ملعقة صغيرة من العسل الخام
- تُخلط المكونات مع بعضها البعض.
- ضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي وصوله لفروة الرأس.
- اُربطي شعركِ بمشبك ناعم حتى لا تتأثر كسرات الشعر، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.
- اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

خطة المايونيز والثوم
- ملعقة كبيرة مايونيز
- فص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان
اُخلطي المايونيز مع الثوم وزيت الأرغان ويُقلّب جيدًا.
ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم غطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.
اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.
يفضل تجربة الماسك مرة بنهاية كل أسبوع للحفاظ على شعركِ صحيًّا ولامعًا طوال الشتاء.

خلطة الموز والمايونيز
- حبة موز مهروسة
- 1 ملعقة كبيرة مايونيز
اخلطي المايونيز مع الموز، وضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي من وصوله لفروة الرأس.
ضعي غطاء الشعر البلاستيكي، واتركيه يدوم لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.
اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو لإزالة الماسك، وتجنّبي غسله بالماء الساخن، يمكنكِ استخدام الماء الدافئ أو الفاتر، حتى لا تعرضي شعركِ للجفاف أكثر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على نتيجة ملحوظة.
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شعرناعم وصحي خلطات المايونيز ترطيب الشعر الشعر

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