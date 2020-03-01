الاخ الكبير 41.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الاخ الكبير 41، نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 41 والإعادة والقنوات الناقلة، حيث ينتظر العديد من المواطنين تفاصيل الحلقة 41 من مسلسل االاخ الكبير الذي يؤدي بطولته الفنان القدير محمد رجب ويدور أحداثه في إطار تشويقي.





ونال الاخ الكبير الإعجاب الشديد، وتصدر محركات البحث جوجل نظرا لان قصته تعتمد على إطار تشويقي درامي ولمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل الاخ الكبير الحلقة 41 اتبعوا التالي,





ينقل الاخ الكبير 41 عبر قناة CBC Drama المصرية، وهو عبارة عن 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.





الاخ الكبير 41.. مواعيد العرض والإعادة