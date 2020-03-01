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وفاة طفل في مباراة الفتح والوحدة بالدوري السعودي

الأحد 01/مارس/2020 - 08:47 ص
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الفتح والوحدة
الفتح والوحدة
وكالات
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سردت وزارة الرياضة السعودية، الأحداث التي صاحبت مباراة الفتح والوحدة بالجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

 

وكانت أنباء ترددت عن وفاة طفل رضيع في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

 

وذكرت الوزارة في بيان أن إدارة الملعب تلقت بلاغاً عن حالة طارئة في مدرجات الملعب، وأن فريقاً طبياً تابع للهلال الأحمر السعودي توجه إلى موقع الحالة والتي كانت لطفل يبلغ شهراً ونصف الشهر.

 

وأضاف البيان أن الطفل الذي كان بصحبة والديه فقد الوعي في الملعب، وواجه صعوبات في التنفس ليفارق الحياة.

 

وتابعت الوزارة أن الطفل كان يعاني صعوبات في التنفس منذ ولادته بحسب ما أشار والديه.

 

وأعربت وزارة الرياضة السعودية عن خالص تعازيها وأسفها لأسرة الطفل الراحل.

 

وفاة طفل في مباراة الفتح والوحدة بالدوري السعودي
وفاة طفل في مباراة الفتح والوحدة بالدوري السعودي
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الوحـدة الفتح الدوري السعودي اخبار الرياضة

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