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ننشر تأخيرات القطارات بالقاهرة والمحافظات اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 08:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: "منطقة القاهرة  أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة".

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الكلمات المفتاحية

تأخيرات القطارات بوابة الفجر القطارات الفجر السكة الحديد

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