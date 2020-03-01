4 أسماء هجومية على طاولة ريال مدريد لضم أحدها في الصيف









بدأ ريال مدريد في تحركاته لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم برأس حربة يستطيع تعويض الفراغ الذي تركه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الملكي في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الريال افتقد لاعبا اعتاد تسجيل 50 هدفا على الأقل في كل موسم، وذلك عندما انتقل رونالدو إلى يوفنتوس.





وأضحت أن الفريق ضم ماريانو دياز من ليون الفرنسي في 2018 ثم لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت في صيف 2019، لكنها كانت صفقات فاشلة، حسب ما ذكرت.





وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يستطع أي من اللاعبين تعويض الفريق عن جهود رونالدو، إذ سجل دياز أربعة أهداف للفريق في 790 دقيقة وسجل يوفيتش هدفين في 770 دقيقة.





ويستعد الريال لضم مهاجم ثالث في صيف هذا العام حال ظل يوفيتش على نفس المستوى حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى تراجع المستوى التهديفي للفرنسي كريم بنزيما مهاجم المرينجي، والتي زادت من حالة القلق في "سانتياجو برنابيو" بشأن تسجيل الأهداف.





ونوهت على أن الأسماء المطروحة الآن أمام الريال، 4 أسماء هجومية، " لاوتارو مارتينيز وتيمو فيرنر وإيرلنج هالاند".





وقد تكون العلاقة المتميزة بين الريال وبوروسيا دورتموند سببا في انتقال هالاند إلى صفوف الريال صيف هذا العام خاصة وأن اللاعب كان على رادار الريال منذ فترة وحتى قبل انتقاله لدورتموند مقابل 75 مليون يورو.





علاوة على ذلك أن هالاند لن يكلف الريال أحد الأماكن المخصصة في قائمة الفريق للاعبين غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي على عكس الحال بالنسبة للاوتارو مارتينيز.