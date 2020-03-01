سواريز يحدد شروطه للتجديد مع برشلونة









حدد الأوروجواني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، شروطه لتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، عقب نهاية الموسم القادم.





وتجدر الإشارة إلى أن عقد سواريز (33 عاما) مع برشلونة ينتهي بانقضاء منافسات الموسم القادم 2020-2021.





ولكن ذلك لا يعني بالضرورة رحيل اللاعب عن صفوف البرسا، بعد عامٍ ونصف العام من الآن، خاصةً مع مكانته المميزة، التي يحظى بها داخل قلعة البلوجرانا، بالإضافة إلى توكيده على وجود بندٍ في ارتباطه القائم مع النادي، يسمح له بتجديد عقده تلقائيا، حال استوفى شرطا واحدا، مُتعلقا بخوضه لعدد مُحدد من المباريات، في الموسم القادم.





وأدلى سواريز في تصريحاتٍ إذاعية، "في الموسم القادم، إذا شاركت في 60% من المباريات في حال جاهزيتي لها، فإنني أُجدد (عقدي) بصورة تلقائية".





وتطرق للحديث عن إصابته الحالية، "كنت مُعتادا على اللعب مع الألم، لقد استمريت في الشعور بعدم الراحة لسنوات، وبسبب ذلك، قمت بوضع الضغوطات على مناطق أخرى من الركبة".





وتابع، "أعلم بأنني لست فوق الانتقاد بسبب عملياتي الجراحية وعدم الراحة، لكنني قوي في مواجهة هذه التعليقات، وما سأحاول فعله هو العودة بوقت أقرب مما يُقال".





وكان لويس سواريز قد خضع لعملية جراحية، على مستوى ركبته اليمني، خلال شهر يناير الماضي، ليتأكد غيابه عن تشكيلة برشلونة لمدة أربعة أشهر متتالية.