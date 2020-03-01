





أختتمت منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بـ3 مباريات مثيرة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20:-





وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الفتح فوزاً ثميناً على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.





وفاز الاتفاق على فريق أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، فيما انتصر الاتحاد على الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.