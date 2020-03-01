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ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20
الأحد 01/مارس/2020 - 04:33 ص
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أميرة فطيم
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أختتمت منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بـ3 مباريات مثيرة.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20:-
وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الفتح فوزاً ثميناً على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.
وفاز الاتفاق على فريق أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، فيما انتصر الاتحاد على الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-
1- الهلال برصيد 47 نقطة
2- النصر برصيد 42 نقطة
3- الأهلي برصيد 34 نقطة
4- الوحدة برصيد 33 نقطة
5- الفيصلي برصيد 31 نقطة
6- الرائد برصيد 31 نقطة
7- التعاون برصيد 29 نقطة
8- الشباب برصيد 28 نقطة
9- الفيحاء برصيد 27 نقطة
10- الاتفاق برصيد 26 نقطة
11- أبها برصيد 24 نقطة
12- الاتحاد برصيد 22 نقطة
13- الحزم برصيد 22 نقطة
14- الفتح برصيد 18 نقطة
15- ضمك برصيد 17 نقطة
16- العدالة برصيد 14 نقطة
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