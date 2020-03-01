ابنة فنانة شهيرة تخطف الأنظار في ظهور نادر لها (صورة)

سرقت لولوة ابنة الفنانة الإماراتية أحلام، الأضواء من والدها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري في ظهور نادر لها.





ونشرت أحلام فيديو لابنتها عبر "انستجرام" وعلقت: "ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الاول فخوره فيك"





وظهرت لولوة بجاتب والدها على هامش مشاركته في سباق السيارات، وقالت في ردها على أسئلة الإعلاميين بأنها ستكون رياضية مثل والدها، وأنها سعيدة جداً بفوزه.





كما نشرت أحلام فيديو آخر لحظة تسلم زوجها كأس الفوز، وعلقت: "تستاهل الناموس والمركز الأول صنع لك حبيبي ألف مبروك المركز الأول ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات والعودة".







