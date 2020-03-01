تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

نفى اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، ما تردد عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، لافتا إلى أنه بخير وموجود في منزله.





وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يعرض على فضائية "on E" أمس السبت:" هذا الموضوع مسيء ودورنا توعية الناس، ويجب أن تكون هناك جهات مسؤولة في الدولة لمحاسبة هؤلاء، لأن هناك مواقع نشرت ذلك ويجب ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام".





وتابع:" المشير طنطاوي كان مدرسي في الكلية الحربية، وأحد المساهمين في إنشاء الكلية الحربية بالجزائر، وكان قائد في حرب أكتوبر ومشهور بـ معركة المزرعة الصينية.. وفي أثناء تولي المشير طنطاوي المجلس الاعلى للقوات المسلحة اتفقوا على إسناد حقيبة وزارة الدفاع للرئيس عبدالفتاح السيسي وكان وقتها يحمل رتبة لواء".



