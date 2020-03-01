توتنهام ضد وولفرهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة







يستعد فريق توتنهام لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة توتنهام ضد وولفرهامبتون على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.





موعد مباراة توتنهام أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز



تقام مباراة توتنهام أمام وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز



تذاع مباراة توتنهام أمام وولفرهامبتون عبر قناة Bein Sport hd 1.





تشكيل توتنهام المتوقع أمام وولفرهامبتون



حراسة المرمى: هوجو لوريس.



خط الدفاع: أورييه - سانشيز - الديرفيريلد - تانجانجا.



خط الوسط: وينكس - لو سيلسو - ديلي ألي.



خط الهجوم: بيرجوين - سون - لوكاس مورا.





تشكيل وولفرهامبتون المتوقع أمام توتنهام



حراسة المرمى: روي باتريسيو.



خط الدفاع: ريان بينيت - كونور كودي - رومان سايس.



خط الوسط: مات دوهيرتي - لياندير ديندونكير - جواو موتينهو - جوني كاسترو.



خط الهجوم: اداما تراوري - راؤول خيمينيز - بيدرو نيتو.