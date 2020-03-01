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أسعار الدولار اليوم الأحد 1-3-2020 العملة الخضراء تفقد 19 قرشًا في البنوك المصرية

الأحد 01/مارس/2020 - 12:17 ص
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أسعار الدولار اليوم الأحد1-3-2020
أسعار الدولار اليوم الأحد1-3-2020
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه  في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 1-3-2020 بجميع البنوك، استقرار وسط  إقبال كبير من المستثمرون على شراء الجنيه، دفع العملة الخضراء للتهاوي  منذ بداية تداولات عام 2020.

 

أسعار الدولار اليوم الأحد 1-3-2020 :

 

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه كالأتي اليوم الأحد 1-3-2020 في البنوك الحكومية والخاصة:

 

بنك عودة : 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية: 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

 البنك التجاري الدولي: 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

بنك مصر : 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار مقابل الجنيه تعرضت لخسائر قوية بلغت 19 قرشا حلال تعاملات شهر فبراير الماضي.

 

 

أسعار باقي العملات الأجنبيه والعربية بالبنوك اليوم الأحد 1-3-2020:

 

وعلى صعيد أسعار باقي العملات فقد شهدت استقرار هي الأخرة بجميع البنوك، حيث بلغ سعر الريال السعودي في متوسط تعاملات البنوك نحو 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع،  وبلغ متوسط سعر اليورو نحو 17.57 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الأسترليني 21.1 جنيه للشراء 21.35 جنيه للبيع.

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