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سيامة كاهنين جديدين لإيبارشية أخميم وساقلته

الأحد 01/مارس/2020 - 12:13 ص
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سيامة كاهنين بأخميم
سيامة كاهنين بأخميم
حازم رفعت
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احتفلت إيبارشية أخميم وساقلته للأقباط الأرثوذكس، السبت، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية، على يد الأنبا بسادة.

كان الأنبا بسادة، مطران الإيبارشية قد ترأس القداس الإلهي، من كنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية) بأخميم، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وذلك للخدمة بمذابح قرى إخميم، وهما: الشماس جاد الرب ثابت باسم القس استيفانوس، والشماس ديفيد وليم باسم القس ديفيد.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيتي أخميم وسوهاج وعدد كبير من الشعب.
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الكلمات المفتاحية

الكنيست الأنبا بسادة إيبارشية أخميم

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