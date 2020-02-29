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عاجل- الإصابة تضرب علي معلول وتهدد مشاركته أمام صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 11:53 م
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علي معلول
علي معلول
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

وتعرض علي معلول الظهير الأيسر للأهلي للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت مساء اليوم السبت وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وستحدد الأشعة التي سيجريها معلول موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الإياب أمام صن داونز.

وسجل معلول ثنائية فوز الأهلي على صن داونز مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.




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