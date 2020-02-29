عاجل- الإصابة تضرب علي معلول وتهدد مشاركته أمام صن داونز

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.