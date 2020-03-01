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اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهماً بـ"فض اعتصام رابعة"

الأحد 01/مارس/2020 - 05:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

ومن المقرر أن تقوم المحكمة بإستكمال سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، حيث قال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات، مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعاملًا بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام. 

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. 
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الكلمات المفتاحية

محاكمة رابعة اعتصام

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