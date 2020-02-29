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هل ارتفاع درجات الحرارة يقضي على "كورونا"؟.. "الصحة العالمية" تجيب (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 11:46 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الإجراءات التي تتخذها مصر بشأن فيروس كورونا تتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن وزارة للصحة خصصت الخط الساخن 105 للرد على استفسارات الجمهور بشأن "الفيروس".

وقال "جابور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إنه حتى الأن لم يتم التأكد أن ارتفاع درجة الحرارة سيقضي على فيروس كورونا أم لا.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن المنظمة لديها خبراء يقومون بإجراء التجارب من أجل الوصول لعلاج الفيروس، لافتا إلى أن أعراضه مشابهة لأعراض البرد.
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