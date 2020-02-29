"مسام" ينجح في انتزاع 145 ألف لغم حوثي باليمن





انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، 5677 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الجاري، منها 40 لغمًا مضادًا للأفراد، و355 لغمًا مضادًا للدبابات و5279 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.





ووصل إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 145,464 لغمًا زرعتها جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت باليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



