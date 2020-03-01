Advertisements
Advertisements
Advertisements

فردوس عبد الحميد لـ"الفجر الفني": هذه أقرب الأعمال إلى قلبي.. وهذه رسالتي لكل أم

الأحد 01/مارس/2020 - 12:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

كشفت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، عن أقرب الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها السينمائي والدرامي إلى قلبها.


وقالت فردوس للفجر الفني: "يوجد الكثير من الأعمال القريبة والعزيزة على قلبي مثل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "عصفور النار"، "ليلة القبض على فاطمة". 

وهنأت فردوس كل أم في الوطن العربي بمناسبة عيد الأم قائلة :"كل سنة وكل أم في الوطن العربي بخير، والأم هي عماد الأسرة"

وأضافت فردوس قائلة:" الفن أعطاني الكثير، فأعطاني السعادة، وأتمنى أن أكون سعيدة دائمًا، لكي أعمل فن كثير"

يذكر أن الفنانة فردوس عبد الحميد لها الكثير من الأعمال الدرامية مثل:"الإنسان والحقيقة وحكاية ميزو وماشي يا دنيا ماشى والغربه حميدة وصاحبة الجلالة الحب والمشربية وأبنائي الأعزاء..شكرا ونحن لا نرى بعيون الآخرين وصيام صيام وليلة القبض على فاطمة والباقي من الزمن ساعة وقال البحر والزير سالم وأخو البنات وليالي الحلمية وعصفور النار وأنا وانت وبابا في المشمش وفتى الأندلس وأم البنات ومذكرات زوج والنوة وما زال النيل يجري وهالة والدراويش وأولاد الأصول والشارع الجديد وزيزينيا وأبو حنيفة النعمان وموال الحب والغضب والعائلة والناس رجاء وحواري وقصور وأدهم وزينات وثلاث بنات وبيت من قطعتين ومصر الجديدة وهدى شعراوى والسائرون نياما".


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل- الإصابة تضرب علي معلول وتهدد مشاركته أمام صن داونز

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ ساعتين

عمرو أديب عن موقف أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: "جبنا أخرنا معاهم"

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

واتفورد ضد ليفربول.. أول تعليق من كلوب بعد الهزيمة الكبيرة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين ضد برشلونة.. نجم الريال يسخر من ميسي قبل الكلاسيكو.. 3 صفقات نارية تقترب من البرنابيو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 8 ساعات

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ريال مدريد ضد برشلونة.. القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:18 م

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

10:59 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

واتفورد ضد ليفربول.. أول تعليق من كلوب بعد الهزيمة الكبيرة

12:45 ص

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status