فردوس عبد الحميد لـ"الفجر الفني": هذه أقرب الأعمال إلى قلبي.. وهذه رسالتي لكل أم













كشفت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، عن أقرب الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها السينمائي والدرامي إلى قلبها.وقالت فردوس للفجر الفني: "يوجد الكثير من الأعمال القريبة والعزيزة على قلبي مثل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "عصفور النار"، "ليلة القبض على فاطمة".وهنأت فردوس كل أم في الوطن العربي بمناسبة عيد الأم قائلة :"كل سنة وكل أم في الوطن العربي بخير، والأم هي عماد الأسرة"وأضافت فردوس قائلة:" الفن أعطاني الكثير، فأعطاني السعادة، وأتمنى أن أكون سعيدة دائمًا، لكي أعمل فن كثير"يذكر أن الفنانة فردوس عبد الحميد لها الكثير من الأعمال الدرامية مثل:"الإنسان والحقيقة وحكاية ميزو وماشي يا دنيا ماشى والغربه حميدة وصاحبة الجلالة الحب والمشربية وأبنائي الأعزاء..شكرا ونحن لا نرى بعيون الآخرين وصيام صيام وليلة القبض على فاطمة والباقي من الزمن ساعة وقال البحر والزير سالم وأخو البنات وليالي الحلمية وعصفور النار وأنا وانت وبابا في المشمش وفتى الأندلس وأم البنات ومذكرات زوج والنوة وما زال النيل يجري وهالة والدراويش وأولاد الأصول والشارع الجديد وزيزينيا وأبو حنيفة النعمان وموال الحب والغضب والعائلة والناس رجاء وحواري وقصور وأدهم وزينات وثلاث بنات وبيت من قطعتين ومصر الجديدة وهدى شعراوى والسائرون نياما".